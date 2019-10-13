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رقم الخبر: 266054 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 12:38 الاقسام: سياسة  
رئيس الوزراء الباكستاني يصل الى طهران

رئيس الوزراء الباكستاني يصل الى طهران

وصل رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" الى طهران في زيارة رسمية لاجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين.

ومن اهم محاور مفاوضات عمران خان مع المسؤولين في طهران هي القضايا الاقليمية والدولية واخر تطورات العلاقات الثنائية بين ا البلدين.

وتعتبر زيارة رئيس وزراء باكستان الى طهران هي الثانية له خلال العام الجاري كما التقى مع الرئيس روحاني اخيرا على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

واكد مساعد رئيس وزراء باكستان  "افتخار دوراني" لمراسل وكالة ارنا ان وزير الخارجية "شاه محمد قريشي" ومساعد رئيس الوزراء "سيد ذوالفقار بختياري" يرافقان عمران خان في زيارته الى ايران.

وكانت الخارجية الباكستانية اصدرت السبت بيانا اعلنت فيه بان رئيس الوزراء عمران خان سيقوم بزيارة الى طهران الاحد سيلتقي خلالها قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني.

وجاء في البيان بان زيارة عمران خان الى طهران تاتي في اطار المبادرة لتعزيز السلام والامن بالمنطقة مشيراالى انه سيبحث خلال محادثاته القضايا المتعلقة بالامن والسلام في منطقة الخليج الفارسي واهم التطورات الاقليمية اضافة الى العلاقات الثنائية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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