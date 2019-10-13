أكد مسؤول في الشرطة الايرانية انه لا يوجد أي هاجس أمني عند المنافد الحدودية الاربعة مع العراق خلال عبور الزوار للمشاركة في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال رئيس شرطة التدابير الاحترازية بقوى الامن الداخلي العميد "محمد شرفي": لحسن الحظ، لا توجد مخاوف أمنية عند المنافذ الحدودية الأربعة لعبور الزوار سواء في داخل البلاد او في داخل الاراضي العراقية.

واضاف شرفي خلال تفقده صباح اليوم الاحد لمنفذ خسروي الحدودي ومقر الاربعين في شرطة محافظة كرمانشاه: يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي حادث وكل شيء تحت السيطرة.

واعرب عن تقديره لرجال الشرطة بالمحافظة ومنفذ خسروي الحدودي، وقال: تتم إدارة حركة الزوار الذين يعبرون الحدود بشكل جيد من قبل الشرطة.

ومضى شرفي قائلا: على الرغم من الحجم الكبير لحركة المرور عبر منفذ خسروي الحدودي خلال الـ 48 ساعة الماضية، فان حشود الزوار كانت تدار بشكل جيد، ولحسن الحظ لم تحدث مشكلة لأي من الزوار.

وتابع قائلا: ابدى الزوار ايضا تعاونا جيدا مع الشرطة وقوى الامن الداخلي، وهذا التعاون أدى الى ان يغادروا الحدود في أسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان الظروف الحالية في منفذ خسروي أفضل بالنسبة لخروج الزوار من ايران الى العراق.