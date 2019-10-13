فاز البريطاني ماكس ويتلوك، بلقبه الثالث في منافسات حصان الحلق، ضمن بطولة العالم للجمباز في شتوتجارت، السبت ليضمن استعدادا مثاليا لأولمبياد طوكيو العام المقبل.

وبدا البطل الأولمبي، الذي سقط ضمن منافسات نهائي الفرق في الجهاز ذاته يوم الأربعاء الماضي، مسيطرا تماما لينهي مسجلا 15.500 نقطة، متفوقا على التايواني لي تشيه كاي بفارق ضئيل بلغ 0.067 نقطة.

وعقب حلوله في المركز الثاني في الدوحة العام الماضي، استعاد ويتلوك لقب بطولة العالم ليعادل إنجازه الذي حققه في 2015 و2017.

وبات ريس مكلناجان، الذي تفوق على ويتلوك، ليتوج باللقب في دورة ألعاب الكومنولث العام الماضي، أول لاعب جمباز أيرلندي ينتزع ميدالية في بطولة العالم وهي الميدالية البرونزية.