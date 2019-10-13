|رقم الخبر: 266047
|تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019
|الوقت: 11:07
|الاقسام: رياضة
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فوز شاق يمنح إيطاليا تذكرة يورو 2020
تأهل منتخب إيطاليا لبطولة يورو 2020، بعدما تغلب على اليونان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو، ضمن مرحلة التصفيات.
وأحرز جورجينيو الهدف الأول لإيطاليا بالدقيقة 63 من ركلة جزاء، وضاعف فيديريكو بيرنارديسكي النتيجة بالدقيقة 78 بتسديدة من خارج المنطقة.
ورفع الأزوري رصيده إلى 21 نقطة (العلامة الكاملة) من 7 انتصارات في صدارة المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد اليونان عند 5 نقاط بالمركز الخامس.
وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى التي جرت في نفس الاطار مساء السبت:
جورجيا صفر – ايرلندا صفر
الدانمارك 1 – سويسرا صفر
البوسنة والهرسك 4 – فنلندا 1
جزرفاروه صفر – رومانيا 3
ليتشتاين 1 – ارمينيا 1
النرويج 1 – اسبانيا 1
مالطا صفر – السويد 4
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