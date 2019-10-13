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رقم الخبر: 266046 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 11:07 الاقسام: رياضة  
المصري علي فرج يحرز لقب بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش
ومواطنته نوران جوهر تحرز لقب السيدات ..

المصري علي فرج يحرز لقب بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش

توج المصري علي فرج، المصنف الأول عالميًا يوم السبت، بلقب بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للإسكواش، البالغ مجموع جوائزها 168 ألف دولار.

جاء ذلك عقب تغلبه على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا (3-0)، بواقع (11-4)، و(11-7)، و(11-2).

كان فرج، صعد للنهائي بعدما هزم البيروفي دييجو إلياس في نصف النهائي، بينما تأهل الشوربجي عقب تغلبه على مواطنه طارق مؤمن.

يُذكر أن حامل لقب منافسات الرجال في العام الماضي 2018 هو محمد الشوربجي.

كما نجحت المصرية نوران جوهر السبت، في التتويج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتي يبلغ مجموع جوائزها 168 ألف دولار .

وفازت نوران جوهر على مواطنتها نور الطيب بنتيجة أشواط (3-2) بواقع 3-11، و8-11، و14-12،

و11-8، و11-7 في إطار المباراة النهائية لمنافسات السيدات في البطولة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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