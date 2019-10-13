|رقم الخبر: 266045
|تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019
|الوقت: 12:54
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة اليوم الأحد
فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:
ایران
📌 ظریف یقترح وساطة ایران بین انقرة ودمشق والاکراد
📌 عشیة زیارته للریاض وابوظبي بوتین یدعو السعودیة والامارات الی الحوار مع ایران
📌 شمخاني: الممارسات الشریرة في المیاه الدولیة لن تمر من دون رد
جمهوري اسلامي
📌 "عمران خان" في طهران للوساطة بین ایران والسعودیة
📌 امیرکا تنقل 80 قائداً داعشیاً من سوریا الی العراق
📌 بطلب من ابن سلمان.. امریکا ترسل الاف الجنود والتجهیزات العسکریة الی السعودیة
📌 تشرد نحو 200 الف شخص اثر الهجوم العسکري الترکي علی سوریا
📌 هجوم المستوطنین الصهاینة علی شمال الضفة الغربیة وهدم ممتلکات الفلسطینیین
کیهان
📌 انصارالله: الشعب الیمني لم یخشی التحالف السعودي ولن یخشی امریکا لانه یتکل علی الله
📌 فایننشال تایمز: بدء المفاوضات بین آل سعود وانصارالله بعد الهجوم علی "آرامکو"
📌 ظریف: الهجوم علی سوریا لیس السبیل لازالة هواجس ترکیا
آرمان ملي
📌 المتحدث باسم الحکومة الایرانیة: عناصر مشبوهة بصدد تصعید التوتر في المنطقة
📌 الخارجیة تعلن عن استعداد ایران للحوار مع دول الجوار
آفتاب یزد
📌 ولایتي: سیاسة ایران المبدئیة تقوم علی دعم سوریا حکومة وشعباً
📌 موسویان: من المستبعد قبول الادارة الامریکیة الحالیة بشروط ایران للتفاوض
شرق
📌 داعش یلفظ انفاسه من تحت انقاض الحرب الجدیدة في سوریا
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