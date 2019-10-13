فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

ایران

📌 ظریف یقترح وساطة ایران بین انقرة ودمشق والاکراد

📌 عشیة زیارته للریاض وابوظبي بوتین یدعو السعودیة والامارات الی الحوار مع ایران

📌 شمخاني: الممارسات الشریرة في المیاه الدولیة لن تمر من دون رد

جمهوري اسلامي

📌 "عمران خان" في طهران للوساطة بین ایران والسعودیة

📌 امیرکا تنقل 80 قائداً داعشیاً من سوریا الی العراق

📌 بطلب من ابن سلمان.. امریکا ترسل الاف الجنود والتجهیزات العسکریة الی السعودیة

📌 تشرد نحو 200 الف شخص اثر الهجوم العسکري الترکي علی سوریا

📌 هجوم المستوطنین الصهاینة علی شمال الضفة الغربیة وهدم ممتلکات الفلسطینیین

کیهان

📌 انصارالله: الشعب الیمني لم یخشی التحالف السعودي ولن یخشی امریکا لانه یتکل علی الله

📌 فایننشال تایمز: بدء المفاوضات بین آل سعود وانصارالله بعد الهجوم علی "آرامکو"

📌 ظریف: الهجوم علی سوریا لیس السبیل لازالة هواجس ترکیا

آرمان ملي

📌 المتحدث باسم الحکومة الایرانیة: عناصر مشبوهة بصدد تصعید التوتر في المنطقة

📌 الخارجیة تعلن عن استعداد ایران للحوار مع دول الجوار

آفتاب یزد

📌 ولایتي: سیاسة ایران المبدئیة تقوم علی دعم سوریا حکومة وشعباً

📌 موسویان: من المستبعد قبول الادارة الامریکیة الحالیة بشروط ایران للتفاوض

شرق

📌 داعش یلفظ انفاسه من تحت انقاض الحرب الجدیدة في سوریا