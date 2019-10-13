  • الأحد ١٣ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266043 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 09:55 الاقسام: عربيات  
الاول من نوعه.. تقرير يمني حول اغتيال الرئيس الحمدي

الاول من نوعه.. تقرير يمني حول اغتيال الرئيس الحمدي

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، السبت، أنه سيتم إصدار تقرير رسمي هو الأول من نوعه بشأن الانقلاب الدموي الذي أدى إلى اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي في 11 أكتوبر 1977م، وكشف الأشخاص المتورطين في الانقلاب بالوثائق والشهادات.

وقال العميد سريع في تغريدة له على تويتر: “بتوجيهات القيادة سيصدر تقرير رسمي هو الأول منذ 42 عاما يتضمن الكشف عن معلومات جديدة بشأن قضية الانقلاب الدموي البشع الذي أدى إلى اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي 11 أكتوبر 1977م”.

وأوضح ناطق القوات المسلحة أن “التقرير الرسمي الأول عن جريمة اغتيال الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي – يرحمه الله – سيتضمن الكشف عن أبرز الضالعين بالجريمة بموجب الوثائق والشهادات”.

يذكر أن الرئيس الحمدي اغتيل في 11 من أكتوبر عام 1977م، وتم التستر على الجريمة وإخفاء مرتكبيها من قبل السلطات حينها ولم تكشف الحكومات المتعاقبة عن الضالعين في الجريمة حتى اليوم.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 15/6772 sec