  • الأحد ١٣ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266042 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 09:51 الاقسام: سياسة  
ولايتي: لاستمرار التعاون حتى القضاء على الارهاب نهائيا
خلال اللقاء مع السفير السوري في طهران؛

ولايتي: لاستمرار التعاون حتى القضاء على الارهاب نهائيا

اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي : ان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على حماية الشعب والحكومة في سوريا والدفاع عن مواقفهما الحقة؛ وبما يقتضي استمرار التعاون المشترك لغاية القضاء على الارهاب والجماعات المتطرفة تماما.

وفي لقائه امس السبت سفير سوريا لدى ايران "عدنان محمود"، اذ نوّه ولايتي بدور سوريا الرئيسي في محور المقاومة، قال: ان الشعب السوري اجمع وبما يشمل كافة القوميات فيه سيقف صفا واحدا للدفاع عن وطنه ونحن مقبلون على المزيد من الانتصارات في هذه المنطقة ونثق بان سوريا اصبحت اكثر قوة في صدّ التهديدات الراهنة.

الى ذلك، اثنى السفير السوري في طهران على مواقف ايران المبدئية في حماية الحكومة والشعب السوريين؛ قدم خلال اللقاء مع مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، تقريرا حول التطورات الاقليمية الاخيرة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 13/3872 sec