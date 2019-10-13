اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي : ان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على حماية الشعب والحكومة في سوريا والدفاع عن مواقفهما الحقة؛ وبما يقتضي استمرار التعاون المشترك لغاية القضاء على الارهاب والجماعات المتطرفة تماما.

وفي لقائه امس السبت سفير سوريا لدى ايران "عدنان محمود"، اذ نوّه ولايتي بدور سوريا الرئيسي في محور المقاومة، قال: ان الشعب السوري اجمع وبما يشمل كافة القوميات فيه سيقف صفا واحدا للدفاع عن وطنه ونحن مقبلون على المزيد من الانتصارات في هذه المنطقة ونثق بان سوريا اصبحت اكثر قوة في صدّ التهديدات الراهنة.

الى ذلك، اثنى السفير السوري في طهران على مواقف ايران المبدئية في حماية الحكومة والشعب السوريين؛ قدم خلال اللقاء مع مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، تقريرا حول التطورات الاقليمية الاخيرة.