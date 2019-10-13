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رقم الخبر: 266041 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 09:49 الاقسام: رياضة  
الإيراني "مهرداد سيفي" يحرز وصافة بطولة العالم لرمي السهام

الإيراني "مهرداد سيفي" يحرز وصافة بطولة العالم لرمي السهام

نال لاعب المنتخب الإيراني "مهرداد سيفي"، لقب الوصافة في منافسات رمي السهام (الدارتس) لشباب العالم.

وخسر سيفي أمام غريمه البريطاني في نهائي المنافسات الفردية في بطولة رمي السهام لشباب العالم في رومانيا، حيث حقق الميدالية الفضية ليقف في المركز الثاني.

وفي المنافسات الجماعية من البطولة، تأهل سيفي الى مرحلة التصفيات بعد خسارته أمام نظيره البريطاني وتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية أمام منافسيه من أستراليا والسويد والنمسا.

وفي مرحلة التصفيات، شق طريقه إلى النهائيات بعد هزيمة كافة منافسيه من المجر، والتشيك وهولندا.

وفاز قبل ذلك في مرحلة المنافسات الزوجية، الفريق الإيراني للفتيات المكون من اللاعبتين "فاطمة كريمي" و"فاطمة صفي" بالميدالية البرونزية لهذه الدورة من البطولة.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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