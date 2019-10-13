وخسر سيفي أمام غريمه البريطاني في نهائي المنافسات الفردية في بطولة رمي السهام لشباب العالم في رومانيا، حيث حقق الميدالية الفضية ليقف في المركز الثاني.

وفي المنافسات الجماعية من البطولة، تأهل سيفي الى مرحلة التصفيات بعد خسارته أمام نظيره البريطاني وتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية أمام منافسيه من أستراليا والسويد والنمسا.

وفي مرحلة التصفيات، شق طريقه إلى النهائيات بعد هزيمة كافة منافسيه من المجر، والتشيك وهولندا.

وفاز قبل ذلك في مرحلة المنافسات الزوجية، الفريق الإيراني للفتيات المكون من اللاعبتين "فاطمة كريمي" و"فاطمة صفي" بالميدالية البرونزية لهذه الدورة من البطولة.