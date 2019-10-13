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رقم الخبر: 266038 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 09:41 الاقسام: سياسة  
مسؤول ايراني: 40 الف زائر اجنبي توجهوا الى كربلاء عبر حدود شلمجة

مسؤول ايراني: 40 الف زائر اجنبي توجهوا الى كربلاء عبر حدود شلمجة

اعلن مسؤول في الخارجية الايرانية بان 40 الف زائر اجنبي عبروا حدود شلمجة (جنوب غرب ايران) منذ بداية شهر صفر لغاية الان للمشاركة في مسيرة الاربعين وزيارة العتبات المقدسة في العراق.

وقال مدير عام شؤون الرعايا الاجانب والمهاجرين بوزارة الخارجية الايرانية علي رضا غوروئي في تصريح له السبت ان غالبية الزوار الاجانب هم من جمهورية اذربيجان وباكستان وافغانستان.

يذكر ان اكثر من 600 الف زائر ايراني واجنبي توجهوا الى العراق عبر حدود شلمجة منذ بداية شهر صفر اي في غضون 13 يوما للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة في العراق.

يشار ايضا الى ان زوار الاربعين يتوجهون الى العراق عبر المعابر الحدودية الاربعة وهي جذابة وشلمجة بمحافظة خوزستان ومهران بمحافظة ايلام وخسروي بمحافظة كرمانشاه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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