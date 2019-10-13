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رقم الخبر: 266037 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 09:39 الاقسام: سياسة  
وزير الدفاع يؤكد الاستفادة من تقنيات النانو في الصناعات الدفاعية

وزير الدفاع يؤكد الاستفادة من تقنيات النانو في الصناعات الدفاعية

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد "أمير حاتمي"، انه بالنظر الى التقدم الذي أحرزته اللجنة الخاصة لتنمية التقانات النانوية في البلاد، فقد توفرت الأرضية المطلوبة لتعزيز استخدام هذه التقانات في تطوير الصناعات الدفاعية للبلاد.

وعلى هامش زيارته التفقدية لمعرض طهران الدولي لتقنيات النانو في نسخته الثانية عشرة امس السبت، أشار حاتمي الى العلاقة الوطيدة القائمة بين الصناعات الدفاعية مع الشركات القائمة على المعرفة في البلاد؛ مؤكدا ضرورة تعزيز توظيف التقانات النانوية الحديثة في الصناعات الدفاعية.

وقال وزير الدفاع، ان الانجازات التي تم تقديمها في معرض طهران الدولي لتقنيات النانو كانت جيدة وملفتة للنظر، ومعظم المنتجات المعروضة عملية جدا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / ارنا
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