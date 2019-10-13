غادر رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" طهران صباح اليوم الاحد متوجها الى العاصمة الصربية بلغراد للمشاركة في الاجتماع 141 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي.

ويرافق لاريجاني في هذه الزيارة عدد من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد بمثابة منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أٌنشئ في عام 1889 بهدف تشجيع الحكم الديمقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين لتلبية احتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، ويعتبر من أقدم المنظمات الدولية والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاتها مرتين سنوياً، وهو المنظمة المقابلة للأمم المتحدة بالنسبة للبرلمانات والمؤسسات التشريعية.

اتحاد البرلمانات الدولي فرصة هامة لمناقشة اوضاع المنطقة

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي ان إتحاد البرلمانات الدولي یعتبر فرصة للإجتماع برؤساء البرلمانات ومناقشة القضايا القانونية ومشكلات المنطقة.

ان "لاريجاني" وقبل مغادرة البلاد وضح للصحفيين أهمية هذا الإجتماع قائلاً: اهمية هذا الإجتماع تتجلى بنقطتين الاولى هو اللقاء برؤساء برلمانات العالم ، والنقطة الثانية هو التعاون بين البرلمان الإيراني والصربي.

واضاف ان هذا الإجتماع يعتبر واحداً من الإجتماعات المعدودة التي يلتقي خلالها رؤساء البرلمانات الدولية ويتباحثون خلاله القضاية الدولية.

واشار إلى أن الموضوع الاساس لهذا العام هو الإلتزامات الدولية وإتباعِها للقانون الدولي، فالدول خلال السنوات الاخيرة لم تعد تحترم القانون الدولي ولم تعد تكترث بإلتزاماتها، وعليه إخترت هذا الموضوع كي يستظل الجميع بظل القانون الدولي ويحترموا تعهداتهم.

ولفت إلى أنه من المواضيع المهمة التي يريد طرحها مشاكل النساء والشباب ومواضيع مهمة أخرى.

واستطرد إلى أن في هذه الظروف وفي ظل سعي أمريكا لخلط الاوراق تعتبر هذه الجلسة في غاية الاهمية لبحث التوترات في المنطقة وتطوير العلاقات والتنمية التجارية.

وختم لاريجاني قائلا: لقد نسقت لقاءات مع ممثلي عن برلمانات دول محتلفة، التي تستطيع ان تتعاون معنا في امور عديدة، اتمنى أن تنجز المهمة على اكمل وجه.