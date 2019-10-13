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رقم الخبر: 266034 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 09:31 الاقسام: سياسة  
الرئيس روحاني يوقع النظام التاسيسي للمنظمة الوطنية لتنمية المواهب

الرئيس روحاني يوقع النظام التاسيسي للمنظمة الوطنية لتنمية المواهب

وقّع الرئيس الايراني حسن روحاني النظام التاسيسي للمنظمة الوطنية لتنمية المواهب الباهرة لابلاغه الى الاجهزة المعنية.

جاء ذلك في اطار تاكيدات قائد الثورة الاسلامية القاضية بمتابعة توقيع القرار المتعلق بتاسيس المنظمة الوطنية لتنمية المواهب الباهرة من قبل امين المجلس الاعلى للثورة الثقافية.

ومن ضمن المهمات المشار اليها في النظام التاسيسي للمنظمة؛ تحديد وتوفير ارضيات النمو العلمي للتلامذة ذوي المواهب المتفوقة ، التخطيط المناسب لحضور باحثي البلاد في الاصعدة العالمية ، دعم الابحاث العلمية المتعلقة بكشف وتنمية التلامذة ذوي المواهب المتفوقة.

واعتبر النظام التاسيسي ان الهدف من تاسيس المنظمة هو تنمية المواهب الباهرة وتحديد المنهج والتخطيط والدعم والاشراف على كشف وتوجيه وتنمية المواهب المتفوقة في البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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