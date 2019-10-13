هاجم مستوطنون، السبت، قاطفي الزيتون الفلسطينيين في أراضي بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس خلال تصريحات صحفية "إن عددا من مستوطني يتسهار هاجموا المزارعين في المنطقة الجنوبية الشرقية لبورين، دون أن يبلغ عن إصابات".

يشار إلى أن المستوطنين كانوا قد سرقوا قبل يومين ثمار الزيتون في منطقة "خلة قطة" من أراض تعود للمواطن إبراهيم علي عيد من القرية المذكورة، كما يهاجمون في كل عام قاطفي الزيتون في الأراضي المجاورة للمستوطنات.

كما هاجم المستوطنون، ليلة الجمعة، سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، على الطريق الواصل بين محافظتي قلقيلية ونابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب بلدة جينصافوط على الطريق الواصل بين محافظتي قلقيلية ونابلس، ما أدى لالحاق أضرار في بعضها.

من جهة اخرى أفادت مصادر محلية في قطاع غزة عن انفجار إحدى قنابل الغاز المسيل للدموع وسط مجموعة من جنود العدو شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ما أدى إلى إصابتهم بالاختناق.

كما أفادت المصادر عن دخول جيب خاص بجنود العدو وطائرة عسكرية لنقل الجنود المصابين على حدود البريج حيث باغتهم الشباب الثائر بالقنابل اليدوية والحجارة، فيما أصيب جندي إسرائيلي بحجر في رأسه من قبل الشباب على الحدود الشرقية لمخيم البريج.

من جهته زعم جيش العدو الصهيوني، فجر السبت، بأنّ فلسطينيًا أطلق النار على موقع عسكري تابع لقواته بالقرب من مدينة طولكرم شمال غرب الضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش العدو: "إن فلسطينيًا أطلق النار من سيارة مارة على موقع إسرائيلي بالقرب من مدينة طولكرم".

وأضاف بأن عقب إطلاق النار، مشط الجيش المنطقة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إصابات بين قواته.