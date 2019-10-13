* وزير الخارجية العراقي يطالب بعودة سوريا للجامعة العربية * الطيران العراقي يدمر ثلاثة مواقع لـ"داعش" في ديالى * عمليات سامراء تعلن إعتقال 148 مطلوباً للقضاء بينهم 37 بتهمة "الارهاب" * إحباط محاولة إرهابية لاستهداف زوار أربعينية الامام الحسين (عليه السلام)

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة في البلاد وإحالة المقصّرين الى القضاء، إستجابة لطلب المرجعية الدينية العليا.

وقال عبد المهدي في بيان له: "إستجابة لخطاب المرجعية الدينية العليا الجمعة، وإستكمالا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان".

وأضاف: إن الغرض من تشكيل هذه اللجنة هو "الوصول الى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم وإعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت إنتماءاتهم ومواقعهم".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت أنه "بتوجيه وإشراف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء (العدل، والصحة، والداخلية، والدفاع) ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن (مجلس القضاء الأعلى، ومجلس النواب، ومفوضية حقوق الانسان، والأجهزة الأمنية والاستخبارية)، للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت إثناء التظاهرات وأدت الى إستشهاد وإصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الإعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الأشخاص المتورطين بهذه الأحداث".

وأشارت الى أنه "سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على أن تكمل اللجنة أعمالها خلال 7 ايام".

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، السبت، عن أعضاء اللجنة التحقيقية في حوادث إستهداف المتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان: إنه "بتوجيه وأشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تمّ تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء العدل والصحة والداخلية والدفاع ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان والأجهزة الأمنية والإستخبارية للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت إثناء التظاهرات وأدت الى إستشهاد وإصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الأشخاص المتورطين بهذه الأحداث وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة أعمالها خلال {7} أيام" حسبما أفاد موقع الفرات نيوز.

وفي كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أمس السبت، قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أمس السبت، ان العدوان التركي على سوريا يعزز قدرة التنظيمات الإرهابية.

ودعا الجامعة العربية إلى ضرورة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة والوقوف إلى جانبها في أعقاب الهجوم التركي في شمال سوريا.. فيما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته من خلال التحرك السريع لوقف الأعمال العسكرية وإيجاد حل سياسي ينهي معاناة السوريين بجميع مكوناتهم وضمان حقوقهم.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، السبت، أن طائرات "اف 16" العراقية دمرت ثلاثة مواقع لـ"داعش" وقتلت من فيها شمال غربي بحيرة حمرين.

وقالت الخلية: إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة، نفذت طائرات F_16 العراقية ضربات جوية، إستهدفت خلالها ثلاث أهداف معادية لعناصر داعش عبارة عن مخزون رئيسي للأسلحة والأعتدة وأوكار، شمال غربي بحيرة حمرين في محافظة ديالى".

وأضافت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف وقتل من فيها من عناصر إرهابية".

كما أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية، السبت، عن إلقاء القبض على أحد الارهابيين في المحمودية جنوبي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "ضمن المساعي لحماية زائري اربعينية الامام الحسين (ع) تمكنت مفارزنا في لواء المشاة ٢٥ الفرقة ١٧ من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة سيد عبد الله بقضاء المحمودية جنوبي بغداد".

وأضافت المديرية: إن المعتقل "هو أحد الارهابيين الذين شاركوا بمقاتلة قواتنا الأمنية في الفلوجة، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

كذلك أعلنت قيادة عمليات سامراء، السبت، عن إعتقال 148 مطلوبا للقضاء بينهم 37 بتهمة "الارهاب"، فضلا عن حجز عشرات العجلات والدراجات النارية التي لا تحمل أرقاماً ومستمسكات رسمية، فيما نوّهت الى أن الخطة الأمنية الخاصة بحماية زائري الاربعين تسير بشكل جيد، وجميع الطرق مفتوحة أمام المواطنين.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت، الجمعة، العثور على كدس مقذوفات حربية في محافظة ديالى، كانت عصابات داعش تخطط لاستخدامها في إستهداف زوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وذكرت الدائرة الإعلامية للحشد في بيان تلقته (واع): ان "قوات اللواء 24 التابع للحشد، تمكنت عقب تلقيها معلومات استخبارية، من العثور على كدس، يحتوي مقذوفات حربية، خبأتها عصابات داعش الارهابية في الجهة الغربية من سلسلة جبال حمرين ".

وأضاف: إن "اغلب المقذوفات تحتوي على عبوات ناسفة".