* روسيا تصنع منظومات ضاربة لن تستطيع أي دفاعات صدها.. والناتو لا يزال يحاول خداعها

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية والإمارات إلى إقامة حوار مباشر مع جارتهما إيران لحل المشاكل العالقة بينهم.

وقال بوتين في حديث لقناة RT الناطقة بالعربية عشية زيارته إلى الرياض وأبوظبي: إن الحوار ضروري بين الطرفين لفهم دقائق الأمور وخفاياها والقضايا الإشكالية، مشددا على أن الطرفين صاحبي العلاقة هما وحدهما فقط القادران على حل خلافاتهما.

وأكد بوتين أن لدى روسيا علاقات جيدة مع إيران و"الأصدقاء العرب" وستبذل قصارى جهدها لخلق الظروف اللازمة لديناميكية إيجابية في هذا الاتجاه.

وأشاد بوتين بدور السعودية كلاعب دولي على المستويين السياسي والاقتصادي وكذلك بالدور "المهم" الذي تلعبه الإمارات في حل الأزمات في المنطقة. وأعرب عن إدانته للهجمات التي إستهدفت منشآت شركة أرامكو، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها.

وشدد الرئيس الروسي على أن زيارته للسعودية والإمارات تأتي لضبط الساعة على توقيت واحد، في إتجاهات وقضايا مختلفة.

كما شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديثه على وجوب أن تغادر جميع القوات الأجنبية غير الشرعية الأراضي السورية.

وأعلن أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا بطلب من دمشق، ستنسحب من الأراضي السورية إذ قالت القيادة المستقبلية الشرعية لسوريا إنها لم تعد بحاجة لها.

هذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول. إذا كانت القيادة المستقبلية أي القيادة الشرعية لسوريا ستقول إنها لم تعد بحاجة إلى وجود القوات المسلحة الروسية، فهذا ينطبق بالطبع على روسيا الاتحادية أيضا. نناقش اليوم هذه المسألة بصراحة تامة مع جميع شركائنا: مع الإيرانيين ومع الأتراك. لقد تحدثنا مرارا وتكرارا عن ذلك لشركائنا الأمريكيين. وكما أخبرك الآن، تحدثت بصراحة مع زملائي: يجب تحرير أراضي سوريا من الوجود العسكري الأجنبي. ويجب استعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل.

وأكد الرئيس بوتين أن حلف الناتو كان ولا يزال يحاول خداع روسيا، ويعمل شيئا فشيئا على الإقتراب من حدودها، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يمتلك أسلحة مميزة للدفاع عن البلاد.

وقال: سنعمل على تصنيع أنظمة هجومية تكون بالطبع قادرة على التغلب على أي نظام دفاع صاروخي... لقد نجحنا في ذلك، والآن أصبح الأمر واضحا بالفعل... يعمل نظام الدفاع الصاروخي ضد الصواريخ البالستية، أي الصواريخ التي تحلق في المسار البالستي ونحن بالإضافة إلى تحسيننا هذه الصواريخ عدة مرات، صنعنا أسلحة أخرى لا يملكها أحد في العالم.