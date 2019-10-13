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رقم الخبر: 266027 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 22:14 الاقسام: محليات  
المبعوث الاميركي بريان هوك: لا نريد التصادم مع ايران

المبعوث الاميركي بريان هوك: لا نريد التصادم مع ايران

شدد المبعوث الاميركي الخاص بملف ايران برايان هوك على أن بلاده تريد حل خلافاتها مع ايران بوسائل دبلوماسية ومنها الضغوط الاقتصادية وفق ما قال.

هوك تحدث في مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية الاميركية حول قرار بلاده زيادة قواتها في السعودية، مشيرا الى ان هذه القوات "هي ذات طبيعة دفاعية" ولا تعني "أننا نسعى للنزاع في الشرق الاوسط" مشيرا الى ان "هدفنا من زيادة القوات في السعودية هو لتمكينها من الدفاع عن نفسها والردع".

هوك تحدث عن تحقيق بلاده نجاحات في "منع هجمات كانت تخطط ايران للقيام بها" وفق ما قال، وأضاف: "نسعى مع حلفائنا لضمان الإستقرار في المنطقة".

وقال هوك: إن الضغوط الاقتصادية التي تفرضها إدارة ترامب على ايران تهدف الى نقطتين الاول "حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها في زعزعة المنطقة" والثانية "إجبار ايران على الجلوس على طاولة المفاوضات" بحسب تعبيره.

ورأى هوك: ان ايران لاتدير منظومتها المصرفية بطريقة شفافة واتهمها بالسعي لغسيل الأموال.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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