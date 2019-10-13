أصدرت محكمة جنايات الجيزة، السبت، حكما بالإعدام شنقا على 6 متهمين، كما قضت بمعاقبة 8 آخرين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهجوم على فندق الأهرامات".

وصدر الحكم بعد الاطلاع على رأي المفتي ومواد القانون وسماع مرافعة النيابة والدفاع، حيث حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من محمد عبدالعال، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم، ويوسف عبدالعال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن عاطف، بالإعدام شنقًا، كما قضت بمعاقبة كل من كريم منتصر، وأحمد خالد، ومصطفى محمود، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، ومحمود مصطفى، وأحمد صالح، ومحمود عبدالقادر، بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 قاصرا، بالسجن لمدة 10 سنوات في نفس القضية.

يذكر أن النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وقالت في أمر الإحالة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق "الأهرامات الثلاثة"، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.