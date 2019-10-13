رفضت الدوحة تقريرا أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول وفيات العمال الأجانب في قطر نتيجة الإجهاد الحراري، واصفة ما جاء فيه من معلومات بـ"غير الصحيحة والمضللة".

وأشار مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للتخطيط في قطر جاسم بن منصور آل ثاني إلى أن الدوحة عملت لعدة سنوات مع المنظمات الدولية والشركاء الآخرين لضمان رفاهية وسلامة جميع العمال، مشددا على أن دولة قطر بفضل هذا التعاون المستمر باتت رائدة في مجال رعاية العمال وسلامتهم في المنطقة.

ولفت المسؤول القطري إلى إجراء زيارات تفتيشية منتظمة لأماكن العمل بغية التأكد من تطبيق القرار المعني بتحديد ساعات العمل خلال الصيف، مؤكدا إغلاق أكثر من 300 موقع بأمر من المفتشين خلال الصيف الماضي.

وجاء بيان آل ثاني تعقيبا على تقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" الخميس الماضي، طالبت فيه قطر بفتح تحقيق فوري في وقائع وفاة عمال وافدين، مرجحا أن سبب الوفيات يعود إلى ضربات الشمس والإجهاد الحراري نتيجة عمل العمال في أوقات محظورة من النهار.