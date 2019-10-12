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رقم الخبر: 266021 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 18:19 الاقسام: دوليات  
ترامب يطعن اردوغان والأكراد في الظهر معاً.. ويسمح بفرض عقوبات شديدة على تركيا

ترامب يطعن اردوغان والأكراد في الظهر معاً.. ويسمح بفرض عقوبات شديدة على تركيا

بقراراته الدراماتيكية المفاجئة، منح الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزارة الخزانة ببلاده سلطة إصدار عقوبات "كبيرة جدا" بحق تركيا، ليكون بهذا قد طعن ترامب كل من الاكراد وتركيا في الظهر على حد سواء، بعد أن وضع الميليشيات الكردية في الشمال السوري بين فكي الأتراك بعد أن أعطى الضوء الاخضر لاردوغان بمهاجمتها، ليتراجع فيما بعد ويتوعد تركيا بعقوبات.
كشف وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن دونالد ترامب وقع قرارا يمنح وزارة الخزانة سلطة إصدار عقوبات “كبيرة جدا” بحق تركيا.
وكثفت القوات التركية، منذ أيام، الضربات بسلاحي الطيران والمدفعية على قوات سوريا الديمقراطية فيشمال شرق سوريا، مما أثار احتمال فرض عقوبات على أنقرة.
وأوضح منوتشين، خلال حديثه أمام وسائل الإعلام مساء الجمعة، أنه لم يتم إلى حدود الساعة فرض أي عقوبات على تركيا، مضيفا “لكنها قد تفرض في أي وقت إذا لزمت الحاجة”.
وأردف قائلا “ترامب فوض مسؤولين أميركيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة -كبيرة جدا- على تركيا”
وتابع “الوضع معقد في سوريا، نحن قلقون بشأن الوضع الإنساني، ونحرص على أن لا يتأزم الوضع هناك”.
وشدد وزير الخزانة على ضرورة أن لا تسمح تركيا لأي مقاتل من داعش أن يهرب، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك استمرار للجهود للتنسيق مع الحلفاء”.
وفي السياق نفسه، هددت حكومات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في سوريا، ورفضت غاضبة تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه “سيفتح الأبواب” ويرسل 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا لم تسانده.
وكان أردوغان قال، الخميس، إن بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه “غزو”.
 
 
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مصدر الخبر: نورنيوز
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