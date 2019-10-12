وسبق لـ"جديدي" الترشح لجائزة افضل ممثل مكمل عن دوره في فيلم "أنا" خلال الدورة الـ34 من مهرجان فجر، والحصول على جائزة العنقاء البلورية كأفضل ممثل في دور البطولة خلال مهرجان فجر الـ36 عن مشاركته في فيلمي"مضيق ابوغريب" و "العرق البارد".

ويدخل جديدي هذه المرة تحدي مهرجان فجر الحدث السينمائي الأهم على الساحة الفنية الإيرانية من خلال فيلمي "لتيان" و "يوم الصفر".

واللافت في موضوع هذه الأعمال التي يشارك بها النجم جديدي، تعتبر التعاون الأول له مع مبدعيها ومخرجيها، فيلم "لتيان" للمخرج علي تيموري وفيلم "يوم الصفر" يعتبر اول تجربة إخراجية لسعيد ملكان.

يشارك جديدي في فيلمه الأول "لاتين" إلى جانب عدد من النجوم البارزين أمثال: بريناز ايزديار، حسن معجوني، ستاره بسياني، علي الرضا ثاني فر...وآخرون.

وأما فيلمه الثاني "يوم الصفر" فيقف إلى جانب ساعد سهيلي في البطولة إضافة إلى عدد من الممثلين الأجانب في العمل.

ويذكر أن جديدي من مواليد 1984 ، يحمل شهادة الهندسة الصناعية . متزوج و له ابنة تدعى " حنا" . من هواياته لعب التنس و التمثيل. وسطع نجمه عندما شارك في بطولة فيلم "أفريقيا" للمخرج هومن سيدي عام 2011 ليتابع