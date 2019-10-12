رُشّحت ستة أفلام إيرانية إلى الدورة الثانية والستين لمهرجان لايبزيك للأفلام الوثائقية والأنيميشينية في ألمانيا.

ويعتبر المهرجان من أهم مهرجانات الأنيميشن والوثائقية في العالم ومعتبر لدى أكاديمية الأوسكار والبفتا.

ويشارك في قسم مسابقة الوثائقيات الطويلة فيلم «العلاقات الأسرية» (روابط خانوادكي) للمخرج ناصر ضميري، كما يشارك في قسم الوثائقيات القصيرة فيلم «آشو» للمخرج جعفر نجفي.

أما في القسم الدولي فتشارك كل من الأفلام التالية: «إكسدوس» للمخرج بهمن کیا رستمي، «النهاية» (خاتمة) من إخراج «هادي زارعي» ومهدي زارعي، و«واكس جه» للمخرج «کامران حیدري».

كذلك في قسم مسابقة الأنيميشن يشارك فيلم «ذئب وآخذ القطيع» للمخرج أمير هوشنك.

يذكر أنّ الدورة الثانية والستين لمهرجان لايبزيك للأفلام الوثائقية والأنيميشينية يقام في ألمانيا من 28 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر.