حيث سيشارك فيلمه الطويل «From Music into Silence» الذي صور في أستراليا وترکيا، في مهرجاني «Byron Bay Film Festival" الأسترالي و«OFF Cinema» البولندي.

ويروي الفيلم قصة الموسيقي الأسترالي الوحيد الذي تأثرت حياته بأشعار جلال الدين الرومي.

وكان فيلمه «From Music into Silence» قد عرض مؤخراً عرضاً عاماً في دور السينما الأسترالية وحظي بإهتمام النقاد الأستراليين.

كذلك يشارك فيلمه القصير «الألم معي» (درد با من است) في مهرجاني «Amsterdam Independent Film Festival» الهولندي و«Anuu ru Aboro» النيوکلدوني.

ويروي الفيلم الذي تم تصويره على شكل مشهد طويل واحد قصة امرأة عجوز أدمنت مدة طويلة على الحبوب المسكنة للآلام.

وشارك الفيلم قبل هذا في مهرجانات كثيرة وحصل على العديد من الجوائز منها.