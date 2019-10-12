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رقم الخبر: 266014 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 16:15 الاقسام: ثقافة وفن  
نسخة صوتية جديدة من قصة «القائد العزيز»
مؤسسة «آوانامه» الايرانية تصدر..

نسخة صوتية جديدة من قصة «القائد العزيز»

أصدرت مؤسسة «آوانامه» الايرانية كتاباً صوتياً بعنوان «القائد العزيز» للكاتب «جنك جين سونك» ترجمة «مسعود يوسف حصير جين».

 في عام 2017 أصدرت دار نشر «ققنوس»  أول نسخة من الكتاب، إذ وصل اليوم الكتاب إلى نسخته السادسة والتي تعرض في دور النشر.

 وقد قام «علي دنيوي ساروي» بالتعاون مع دار نشر «ققنوس» ومؤسسة «آوانامه» بتسجيل الكتاب بصوته ونشره في الأسواق.

ويروي الكتاب قصة شاعر كبير في كوريا الشمالية قضى حياتاً مليئة بالإضطراب والمشاكل وانتهى به المطاف إلى الهروب من بلاده بعد أحداث عديدة مرت عليه.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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