في عام 2017 أصدرت دار نشر «ققنوس» أول نسخة من الكتاب، إذ وصل اليوم الكتاب إلى نسخته السادسة والتي تعرض في دور النشر.

وقد قام «علي دنيوي ساروي» بالتعاون مع دار نشر «ققنوس» ومؤسسة «آوانامه» بتسجيل الكتاب بصوته ونشره في الأسواق.

ويروي الكتاب قصة شاعر كبير في كوريا الشمالية قضى حياتاً مليئة بالإضطراب والمشاكل وانتهى به المطاف إلى الهروب من بلاده بعد أحداث عديدة مرت عليه.