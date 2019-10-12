أقیم من العام 1998 حتی العام 2015 للمیلاد، 9 مزادات علنیة لبیع 20 صفحة من المصحف المنسوب لخطّ الإمام علي بن موسی الرضا(ع) في العاصمة البريطانية «لندن».

وأن متابعات وإستفسارات مسؤولي المکتبة المرکزیة للعتبة الرضویة المقدسة تشیر الی أن الـ20 صفحة من المصحف المنسوب لخطّ الإمام الرضا(ع) بیعت 9 مرات من خلال مزادات علنیة في لندن.

ثلاثة مزادات شهيرة قامت ببيعها وهي: «ساتبيز»، و«كريستيز»، و«بونهامز» وتم بيع 20 صفحة من القرآن المذكور أعلاه الذي قد تم تسجيله في المكتبة المركزية للعتبة برقم 1586، في مزادات علنية بأسعار فلكية.

وكانت مکتبة العتبة الرضویة المقدسة تحتفظ بالمصحف المنسوب الی الإمام الرضا(ع) حیث قد سجل تحت عنوان 1586 .

وطالب مسؤولو المكتبة المركزية للعتبة الرضوية، الأمانة العامة للعتبة والسلطة القضائیة الإیرانیة ملاحقة کل من شارك في إخراج هذه الصفحات الـ 20 من المکتبة وأوصلها الی لندن وعرضها في مزادات علنية للبیع.

وتحتفظ المکتبة بالمصحف المنسوب لخطّ الإمام الرضا(ع) منذ العام 1960 للمیلاد حیث تم وقفه الى العتبة الرضوية المقدسة.