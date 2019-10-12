الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،يؤكد إنّ السعودية وافقت على الدفع مقابل "أي شيء تقوم به" الولايات المتحدة، في إشارة منه الى أن آل سعود وافقوا على أن تكون المملكة البقرة الحلوب التي تطعم اميركا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنّ السعودية وافقت على الدفع مقابل “أي شيء تقوم به” الولايات المتحدة، بعد أن وصف عدّة مرات بأن المملكة غنية جدا كالبقرة الحلوب وهو يريد أن يستغلها حتى آخر رمق.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها ترامب، من البيت الأبيض في واشنطن، عقب إعلان وزارة الدفاع “البنتاغون” إرسال قوات ومعدات دفاعية إلى السعودية لتعزيز قدرات الدفاع عن المملكة.

وأضاف: “سنرسل قوات وتعزيزات إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعودية، فهي (الرياض) وافقت على أن تدفع لنا مقابل أي شيء نفعله”.

وتابع: “السعودية تكفلت بدفع جميع تكاليف الدعم الأميركي، ونحن نقدر ذلك”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن البنتاغون اعتزامه إرسال ألفيّ جندي إضافيين إلى السعودية، وسربين من الطائرات ومنظومتي “ثاد” و”باتريوت” الدفاعيتين، دون تحديد جدول زمني لذلك.

ويرفع قرار البنتاغون عدد القوات الأمريكية التي تم نشرها في السعودية منذ هجمات شركة “أرامكو” في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 3 آلاف جندي.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لـ”أرامكو”، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته المقاومة اليمنية أنصار الله.

وعقب ذلك، نشرت واشنطن ألف جندي في السعودية ردا على الهجمات. رغم أن العدوان العسكري السعودي على اليمن خلف آلاف الضحايا من الأطفال وتسبب بأكبر مجاعة في العصر الحالي.