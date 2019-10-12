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رقم الخبر: 266003
تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019
الوقت: 15:10
الاقسام: منوعات
كاريكاتير
حق العودة لن يسقط بالتقادم
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
حق العودة
التقادم
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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