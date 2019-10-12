قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي ان هناك قيادات كبيرة بدأت بالتنسيق معنا للعودة بعد اكتشافهم زيف ادعاءات العدوان.

وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله أنّ القائد العسكري الكبير من قوات طارق صالح الذي عاد إلى صنعاء هو سمير رضوان وقد "اكتشف زيف ادعاءات التحالف".

وقال البخيتي للميادين إنّ "عودة رضوان ضربة لدول العدوان ومرتزقته وهو اعتذر من الشعب اليمني على موقفه الخاطئ".

وأضاف أنه هناك الآلاف الذين يعتزمون العودة إلى الوطن "ونحن سنحتضن كل العائدين" على حد تعبيره.

عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله تحدث عن "قيادات كبيرة بدأت بالتنسيق معنا للعودة بعد اكتشافهم زيف ادعاءات العدوان"، مشيراً إلى أنّه "هناك قياديون يمنيون سيعودون قريباً إلى حضن الوطن ودول العدوان تدرك الخلل في صفوف مرتزقتها".

واعتبر البخيتي أنّ دول العدوان أظهرت أنها لا تحترم مقاتليها وهي تتخذ إجراءات مشددة بحق "المخدوعين والمغرر بهم".

وذكر أنّ دول العدوان لا تتدخل إلا وفق مصالحها الخاصة وهي تعتمد أسلوب الإهانة بحق أتباعها.