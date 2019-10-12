حقق زفيريف الجمعة، أول انتصار له على أحد المصنفين العشر الأوائل عالميا، إذ تغلب على روجر فيدرر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، في ربع نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة.

ويعد هذا الانتصار مهما للغاية بالنسبة للألماني في سعيه للتأهل إلى البطولة الختامية التي توج بلقبها الموسم الماضي.

وبعد تأهل ستيفانوس تسيتسيباس الجمعة، لم يتبق سوى مقعدين في تلك البطولة.

وقال زفيريف عقب المباراة حسبما نقل موقع رابطة محترفي التنس: (بالطبع كانت المباراة مهمة للغاية، من الرائع أن أتفوق في المواجهات المباشرة على فيدرر، ولكن الأكثر أهمية، أن تلك المباراة ربما تقلب موسمي بعض الشيء).

وأضاف: (السباق نحو البطولة الختامية مهم للغاية، وبالتالي أنا سعيد بالوصول إلى نصف النهائي، ومنح نفسي أفضل فرصة ربما للفوز بالمباراتين المتبقيتين في البطولة والتتويج باللقب).

ووصل زفيريف إلى بطولة مونتريال للأساتذة في شهر أغسطس/آب الماضي وهو يحتل المركز العاشر في السباق للتأهل إلى البطولة الختامية، علما بأنه يتأهل إليها أفضل 8 لاعبين جمعا للنقاط على مدار الموسم.

وقال زفيريف حينها في بطولة مونتريال: (يمكنك رؤية الأمور سواء من نصف الكوب الممتلئ أو الفارغ، بالطبع هذا ليس أفضل موسم بالنسبة لي، ولكني لا أزال أنافس على البطولات الكبرى والتأهل للبطولة الختامية، بالنسبة لي، لا يزال بإمكاني تحسين موسمي).

ويملك زفريف حاليا في رصيده بالسباق 2,615 نقطة في المركز السابع، متفوقا على خصمه اليوم في نصف النهائي، الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن في السباق برصيد 2,525 نقطة.، في الوقت الذي يتواجد فيه الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت في المركز التاسع برصيد 2,485 نقطة.

وتابع زفيريف: (الفوز على فيدرر يساعدني كثيرا، خاصة أنني تحصلت على 5 نقاط للفوز بالمباراة في المجموعة الثانية، ولم أترجم أي منها، ومع ذلك آمنت بحظوظي في حسم المباراة خلال 3 مجموعات أمام لاعب مثل فيدرر، فهو لاعب لا يفرط في تلك النوعية من المباريات).

وواصل: (الفوز سيساعدني عند الدخول في المباريات والبطولات المقبلة، أملك الثقة الآن في الفوز بتلك النوعية من المباريات).

واختتم: (أخيرا بدأت ألعب بالصورة التي كان يتوجب عليّ اللعب بها، انتهجت أسلوبا دفاعيا طوال العام ولم أتحل بالثقة، بدأت الآن أقدم تنس أفضل، وآمل في المواصلة على نفس هذا النحو).