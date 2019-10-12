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رقم الخبر: 265997 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 15:00 الاقسام: منوعات  
بديل لأواني رحلات الطيران

بديل لأواني رحلات الطيران

صنع استوديو «بريستمانغوود للتصميم» بديلاً صديقاً للبيئة للصواني وأوعية الطعام المستخدمة على الرحلات التجارية.

وقد استخدم المصممون فضلات الطعام وغيرها من المواد القابلة للتحلل لتحل مكان البلاستيك، وفقاً لموقع «أيديا كونيكشن»، فعلى سبيل المثال، الصينية القابلة لإعادة الاستخدام هي مزيج من حبوب القهوة والقشور. أما المستوعبات ذات الاستخدام الواحد لأطباق الطعام فمصنوعة من نخالة القمح، وقامت الشركة حتى بصنع كبسولات من الأعشاب البحرية في سبيل احتواء الحليب وغيرها من الصلصات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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