وقد استخدم المصممون فضلات الطعام وغيرها من المواد القابلة للتحلل لتحل مكان البلاستيك، وفقاً لموقع «أيديا كونيكشن»، فعلى سبيل المثال، الصينية القابلة لإعادة الاستخدام هي مزيج من حبوب القهوة والقشور. أما المستوعبات ذات الاستخدام الواحد لأطباق الطعام فمصنوعة من نخالة القمح، وقامت الشركة حتى بصنع كبسولات من الأعشاب البحرية في سبيل احتواء الحليب وغيرها من الصلصات.