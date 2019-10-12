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رقم الخبر: 265996 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 15:01 الاقسام: منوعات  
أعطاه سيجارة .. فسرق ساعة قيمتها 80 ألف يورو

أعطاه سيجارة .. فسرق ساعة قيمتها 80 ألف يورو

تعرض سائح ياباني (30 عاماً) إلى عملية سرقة ساعته الثمينة، التي تقدر ثمنها بنحو 80 ألف يورو حينما خرج من موقع إقامته في أحد الفنادق الفخمة (5 نجوم) في شارع الشانزلزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

الشاب الياباني الذي أكدت تقارير إعلامية فرنسية أنه رجل أعمال وقف أمام واجهة الفندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يدنو إليه أحد المارة الذي طلب منه سيجارة فأعطاه إياها غير أن هذا الأخير انتبه إلى الساعة التي يضعها رجل الأعمال في معصمه الأيسر وبحركة سريعة تمكن من انتشالها منه ولاذ بالفرار.

وذكرت التقارير أن المشتبه به أسقط هاتفه النقال وهو في حال فرار وأن الشرطة تبحث عنه.

وكشفت شرطة باريس في وقت سابق عن استعانتها بآلاف الشرطة في عطلة الصيف لمساعدة السياح وحمايتهم من النشالين والمحتالين الذين يتربصون بهم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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