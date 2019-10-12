سجل إيريك هولا رابع أهدافه بالموسم ليقود كارولاينا هوريكانز للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بالفوز 5-2 على نيويورك أيلاندرز محققا انطلاقة تاريخية في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وحافظ هوريكانز على علامة النجاح الكاملة في أول خمس مباريات بفضل أهداف هولا وتيفو تيرافاينن وبريت بيسك ودوجي هاميلتون وأندريه سفيتشنكوف.

وأنقذ الحارس رايان ميلر 26 محاولة على مرماه خلال فوز أنهايم داكس 2-1 على كولومبوس بلو جاكتس. كما تفوق بافالو سابرس بركلات الترجيح 3-2 على فلوريدا بانثرز.