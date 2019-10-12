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رقم الخبر: 265992 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 15:02 الاقسام: منوعات  
قتل جارته وأخفى جثتها في الجدار 6 سنوات

قتل جارته وأخفى جثتها في الجدار 6 سنوات

قتل مواطن أمريكي من ولاية كاليفورنيا جارته وأخفى جثتها في جدار شقته مدة ست سنوات.

وتفيد NBC News بأن ريفان كامبل من مدينة لوس أنجلوس اعتبرت مفقودة منذ شهر يونيو عام 2009 . ولكن في شهر يوليو عام 2015 تلقت عائلتها اتصالا هاتفيا من مجهول أخبرهم بأنه من المحتمل أن تكون ريفان مدفونة في جدار الشقة التي كانت تقيم فيها.

اتصل أقرباء المفقودة برجال الشرطة وأخبروهم بالأمر، وفعلا تمكنت الكلاب البوليسية من تحديد مكان دفنها.

ارتكب جريمة القتل ريندولف غاربوت (47 سنة) الذي كان يسكن في الغرفة المجاورة لغرفة ريفان كامبل. وقد اتضح من الكشف على الجثة أن سبب الوفاة هو ضربة قوية على رأسها. وأعلن ممثل النيابة العامة أن القاتل غاربوت استخدم مطرقة في قتلها، وقد حكم عليه بالسجن 11 سنة.

وقد أعلن سابقا عن العثور في شهر يناير 2019 على جثة بائع خلف ثلاجة المتجر المغلق بمدينة كاونسيل بلافس بولاية أيوا كان قد اختفى قبل 10 سنوات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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