|رقم الخبر: 265988
|تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019
|الوقت: 14:28
|الاقسام: سياسة
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ظريف: نعارض بقوة حيازة الاسلحة النووية
أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف معارضة طهران بقوة لحيازة الاسلحة النووية.
وورد على الحساب الشخصي لظريف في موقع تويتر، إن قائد الثورة تطرق الى هذا الموضوع بشكل واضح وخلال مرات عديدة ووصف الاسلحة النووية بأنها لاأخلاقية وتتعارض مع القوانين والمبادئ الاسلامية لذلك فإن انتاجها وحيازتها وتخزينها مرفوض.
وأكد: إننا نعارض بقوة حيازة الاسلحة النووية باعتبار ذلك مسؤولية دينية واخلاقية وضرورة استراتيجية.
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