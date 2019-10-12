وورد على الحساب الشخصي لظريف في موقع تويتر، إن قائد الثورة تطرق الى هذا الموضوع بشكل واضح وخلال مرات عديدة ووصف الاسلحة النووية بأنها لاأخلاقية وتتعارض مع القوانين والمبادئ الاسلامية لذلك فإن انتاجها وحيازتها وتخزينها مرفوض.

وأكد: إننا نعارض بقوة حيازة الاسلحة النووية باعتبار ذلك مسؤولية دينية واخلاقية وضرورة استراتيجية.