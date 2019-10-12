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رقم الخبر: 265987 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 14:03 الاقسام: سياسة  
زوار الاربعينية يعبرون منفذ خسروي الحدودي بإنسيابية

زوار الاربعينية يعبرون منفذ خسروي الحدودي بإنسيابية

قال حاكم قصر شيرين /غرب ايران/ مراد‌علي تاتار، أن اجتياز الزائرين الايرانيين للمشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية عبر منفذ خسروي الحدودي باتجاه العتبات المقدسة في العراق يتم بسلاسة ودون أية مشاكل.

وقال مراد‌علي تاتار، في تصريح لمراسل فارس، إن أكثر من 20 الف مسافر اجتازوا هذا المنفذ الحدودي منذ الصباح ولغاية ظهر اليوم (السبت) لأداء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واضاف: إن الجهود تبذل حاليا لاجتياز الزوار الذين مكثوا ليلة أو ليلتين في هذا المنفذ الحدودي في الوقت المحدد.

وتابع: إنه لاينبغي للزوار الشعور بالهواجس لأن جميع الامكانيات يتم توظيفها لاستضافتهم في هذه المنطقة الحدودية.

ويقول مراسل فارس الموفد الى منفذ خسروي أن اجتياز الزوار لهذا المنفذ يتم بسهولة وليس هناك ازدحام يذكر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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