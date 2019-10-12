قال المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الايرانية سياوش اميرمكري أن مطارات البلاد استقبلت أكثر من 20 مليون و 580 الف مسافر خلال النصف الاول من العام الايراني الجاري (21 آذار- 21 أيلول 2019).

وقال امير مكري، في تصريح أدلى به لمراسل فارس، إن مايقرب من 19 مليون مسافر تنقلوا عبر المطارات الايرانية في رحلات داخلية خلال هذه الفترة.

وأضاف إن مطار مهراباد بطهران كانت له الحصة الاكبر بين مطارات البلاد حيث سافر عبره أكثر من 7 ملايين نسمة على متن أكثر من 61691 رحلة.

وتابع: يأتي مطار الشهيد هاشمي نجاد في مشهد المقدسة بالدرجة الثانية في استقبال المسافرين حيث تنقل عبره نحو 5 ملايين نسمة ومطار شيراز بالمرتبة الثالثة حيث استقبل أكثر من 1،5 مليون نسمة خلال هذه الفترة.