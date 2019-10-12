اكتسح فريق الرياضي نظيره أطلس الفرزل بنتيجة (87-64) في المباراة التي جرت على ملعب راهبات الأنطونية - كسارة ضمن الجولة الثالثة.

وسيطر الرياضي على جميع أرباع اللقاء حيث انتهى الأول (21-6) والثاني (31-42) والثالث (66-50).

وسجل الوافد الجديد على أطلس، جون بولد 20 نقطة كأفضل مسجل في اللقاء، في حين أحرز نجم الرياضي جون عبد النور 18 نقطة كأفضل مسجل في فريقه، ومرر نجم الرياضي ويل وارن 6 تمريرات حاسمة كأفضل ممرر في المباراة.

ويلتقي الرياضي بمواجهة المتحد في الجولة الرابعة من الدوري اللبناني، في حين يلتقي أطلس مع هوبس.