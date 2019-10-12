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رقم الخبر: 265981 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 13:15 الاقسام: رياضة  
مكيني يسجل ثلاثية تاريخية في فوز أمريكا الساحق 7-صفر على كوبا
في دوري الامم لامريكا الشمالية بكرة القدم ..

مكيني يسجل ثلاثية تاريخية في فوز أمريكا الساحق 7-صفر على كوبا

سجل المهاجم ويستون مكيني أسرع ثلاثية في تاريخ المنتخب الأمريكي لكرة القدم خلال فوز ساحق 7-صفر على كوبا في دوري الأمم لمنطقة امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في واشنطن ليل الجمعة.

وسجل مهاجم شالكه الهدف الأول بعد 30 ثانية من البداية وأضاف هدفه الثاني بعد أربع دقائق ثم أكمل الثلاثية بحلول الدقيقة 13.

وتقدمت الولايات المتحدة 6-صفر في الشوط الأول بعد أن عادل جوردان موريس الرقم القياسي الوطني بتقديم ثلاث تمريرات حاسمة، وشارك موريس في التسجيل بجانب جوشوا سارجنت وداريو راموس.

وخرج مكيني وموريس بين الشوطين بينما أحرز القائد كريستيان بوليسيتش الهدف السابع من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

 
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مصدر الخبر: رويترز للانباء
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