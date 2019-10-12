سجل المهاجم ويستون مكيني أسرع ثلاثية في تاريخ المنتخب الأمريكي لكرة القدم خلال فوز ساحق 7-صفر على كوبا في دوري الأمم لمنطقة امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في واشنطن ليل الجمعة.

وسجل مهاجم شالكه الهدف الأول بعد 30 ثانية من البداية وأضاف هدفه الثاني بعد أربع دقائق ثم أكمل الثلاثية بحلول الدقيقة 13.

وتقدمت الولايات المتحدة 6-صفر في الشوط الأول بعد أن عادل جوردان موريس الرقم القياسي الوطني بتقديم ثلاث تمريرات حاسمة، وشارك موريس في التسجيل بجانب جوشوا سارجنت وداريو راموس.

وخرج مكيني وموريس بين الشوطين بينما أحرز القائد كريستيان بوليسيتش الهدف السابع من ركلة جزاء في الدقيقة 62.