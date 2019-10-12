تقلد رئيس الهيئة العامة للاركان المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقريوسام "نصر" من الدرجة الاولى من قبل القائد العام للقوات المسلحة الايرانية.

ان القائد العام للقوات المسلحة الايرانية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي منح رئيس الهيئة العامة للاركان المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" وسام "نصر" من الدرجة الاولى.



وجاء ذلك في زيارة اجراها الاخير لفيلق "محمد رسول الله (ص)" التابع للحرس الثوري.



ويذكر ان الدرجة الاولى لوسام "نصر" يعد اعلى مرتبة عسكرية في مجال الدعم اللوجستي، كما أن لوسام "نصر" ثلاث درجات وهي الاولى والثانية والثالثة ويمنح للعاملين في مجال الدعم اللوجستي./انتهى/

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