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رقم الخبر: 265979 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 13:03 الاقسام: عربيات  
العراق.. مجلس الوزراء يعلن تشكيل لجنة عليا للتحقيق بأحداث فض الاحتجاجات

العراق.. مجلس الوزراء يعلن تشكيل لجنة عليا للتحقيق بأحداث فض الاحتجاجات

أعلنت الحكومة العراقية السبت، تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث فض الاحتجاجات الأخيرة.

وقال بيان لمجلس الوزراء العراقي، إنه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا الجمعة 11 تشرين الأول/أكتوبر، واستكمالاً للتحقيقات الجارية، قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة، والأجهزة الأمنية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم، واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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