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رقم الخبر: 265978 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 12:58 الاقسام: سياسة  
شمخاني: القرصنة في الممرات البحرية الدولية لن تمر دون رد
ردا على إستهداف ناقلة النفط الايرانية في البحر الاحمر؛

شمخاني: القرصنة في الممرات البحرية الدولية لن تمر دون رد

أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، اليوم السبت، أن القرصنة في الممرات البحرية الدولية لن تمر من دون رد.

ان علي شمخاني قال في تصريح له اليوم السبت، ان القرصنة البحرية والاعمال الشريرة في الممرات البحرية الدولية والتي تهدف الى زعزعة أمن تردد السفن التجارية، لن تمر من دون رد.

وأشار شمخاني الى الهجوم على ناقلة نفط ايرانية في البحر الاحمر فجر الجمعة، قائلا، تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم على سفينة "سابيتي" التي استهدفت بصاروخين بالقرب من سواحل السعودية في البحر الاحمر، وسيتم رفع تقرير اللجنة الى الجهات المعنية قريباً لاتخاذ القرار.

وأضاف، من خلال معالجة الصور والفيديو الموجود والمعلومات التي تم جمعها تم الحصول على أدلة رئيسية حول هذه القضية الخطيرة.

واشار شمخاني الى الاعمال التخريبية الاخرى التي حدثت خلال الاشهر الماضية لناقلاتي "هبينس" وهلم" الايرانيتين في البحر الاحمر، قائلا، ان زعزعة الممرات البحرية الدولية سترافقها مخاطر مقلقة على الاقتصاد العالمي، حيث ستقع مسؤولية تداعيات ذلك الأمر على المخططين والمنفذين والداعمين لهكذا اعمال استفزازية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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