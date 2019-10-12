انتزع الروسي نيكيتا ناجورني ذهبية كل الأجهزة للرجال في بطولة العالم الجمعة، بينما نال زميله في الفريق أرتور دالالويان الفضية في شتوتجارت.

وكان ناجورني يحتاج إلى 12.560 نقطة في جهاز العقلة ليحقق الانتصار وسجل 14.166 نقطة لينهي المنافسات برصيد إجمالي 88.772 نقطة ليتفوق على دالالويان بطل العام الماضي بفارق مريح بلغ 1.607 نقطة.

ونال الأوكراني أوليج فيرناييف البرونزية بعد أداء رائع على جهاز المتوازيين.

ويأتي حصول ناجورني ودالالويان على المركزين الأول والثاني بعد فوز روسيا بأول لقب عالمي في منافسات فرق الرجال يوم الأربعاء لتستعد بشكل مثالي لأولمبياد طوكيو العام المقبل.

وقال ناجورني البالغ من العمر 22 عاما "السعادة لا تسعني لان هذا ما يدفعني للتدرب في صالة الألعاب يوميا لمدة عام كامل".

وتابع "إنه نفس الأمر بالنسبة للفريق.. لا أجد الكلمات لوصف مشاعري. سعينا وراء هذه الميدالية ونلناها".