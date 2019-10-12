تلقى السد هزيمة قاسية أمام ضيفه الوكرة (1ـ 5) الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس نجوم قطر لكرة القدم.

تقدم الوكرة في الدقيقة 35 عن طريق عبد الرحمن مسعد، قبل أن يدرك رامي سهيل علي التعادل للسد في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 42 سجل عمر علي الهدف الثاني للوكرة من ركلة جزاء، ثم أضاف جاسم أحمد الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وواصل الوكرة تفوقه في المباراة بعدما سجل رياض ناصر الهدف الرابع في الدقيقة 51، قبل أن يختتم إسماعيل محمود مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 86.

وثأر الوكرة من هزيمته أمام السد في افتتاح بطولة الدوري بنتيجة 1 ـ 4، في البطولة التي تشهد غياب العناصر الأساسية لدى السد لمشاركتها مع منتخباتها خلال التوقف الدولي الجاري.

وحصد الوكرة أول 3 نقاط في المجموعة الأولى ليتصدر بها الترتيب، في انتظار باقي نتائج مبارياتها، حيث تضم أندية الشحانية والريان وأم صلال والأهلي.

وتعد هذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي للسد، بعد الخسارة أمام الهلال السعودي (1-4) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وأمام الريان (2-4) في الدوري القطري.