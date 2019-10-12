تعثر المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في تصفيات كأس أوروبا 2020، بسقوطه أمام مضيفه التشيكي 1-2 مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5 وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز للتشيك في الدقيقة 85.

وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرًا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لإنجلترا.

هذا وجرت في نفس الاطار عدة مباريات كانت نتائجها كالتالي:

الجبل الاسود صفر – بلغاريا صفر

البرتغال 3 – لوكمسبورج صفر

اوكرانيا 2 – ليتوانيا صفر

اسلندا صفر – فرنسا 1

تركيا 1 – البانيا صفر

اندورا 1 – مولدوفا صفر