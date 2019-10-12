تأهلت المصرية نوران جوهر، إلى المباراة النهائية من منافسات بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للسكواش، التي يبلغ مجموع جوائزها 168 ألف دولار.

وجاء ذلك بعد الفوز على منافستها الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3-0 من الأشواط بواقع 11-4، 11-6، 11-4 في نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تواجه جوهر في نهائي منافسات السيدات بالبطولة المقرر له فجر اليوم الأحد مواطنتها نور الطيب.

يذكر أن المصرية الاخرى رنيم الوليلي هي حاملة لقب منافسات السيدات للبطولة في العام الماضي 2018.