  • السبت ١٢ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265972 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 11:56 الاقسام: رياضة  
نوران جوهر تتأهل إلى نهائي أمريكا المفتوحة للسكواش

نوران جوهر تتأهل إلى نهائي أمريكا المفتوحة للسكواش

تأهلت المصرية نوران جوهر، إلى المباراة النهائية من منافسات بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للسكواش، التي يبلغ مجموع جوائزها 168 ألف دولار.

وجاء ذلك بعد الفوز على منافستها الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3-0 من الأشواط بواقع 11-4، 11-6، 11-4 في نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تواجه جوهر في نهائي منافسات السيدات بالبطولة المقرر له فجر اليوم الأحد مواطنتها نور الطيب.

يذكر أن المصرية الاخرى رنيم الوليلي هي حاملة لقب منافسات السيدات للبطولة في العام الماضي 2018.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/7734 sec