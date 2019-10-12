استهل المنتخب الوطني الايراني للكرة الشاطئية مشواره بالفوز على اوكرانيا في دورة الالعاب العالمية الشاطئية في قطر.

وقد انطلقت الجمعة منافسات كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة ضمن النسخة الأولى من دورة الألعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "قطر 2019" التي افتتحت رسميا السبت، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وفي منافسات الرجال، فاز منتخب إسبانيا على المكسيك 9 / 3 ، وإيطاليا على منتخب جزر سليمان 8 / 5 ، وإيران على أوكرانيا 5 / 4 ، والسنغال على باراغواي 3 / صفر.

وكانت المباراة بين ايران واوكرانيا مثيرة ودراماتيكية اذ تمكنت ايران من الفوز 5-4 بعدما كانت متأخرة بنتيجة 4-1.

وشهدت منافسات السيدات فوز منتخبات البرازيل على الرأس الأخضر 7 /2 ، وإسبانيا على المكسيك 9 / 1 ، وبريطانيا على باراغواي 5 / 4 ، وروسيا على أمريكا 3 / 1 .

وتشهد دورة الألعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "قطر 2019" مشاركة أكثر من 1200 رياضي ورياضية يمثلون 97 لجنة أولمبية من القارات الخمس سيتنافسون في 14 مسابقة تقام على أربعة مواقع هي: الحي الثقافي "كتارا" وأسباير زون وملاعب الغرافة الرملية ولقطيفية.

وتضم قائمة الرياضات التي سيتنافس بها المشاركون في الدورة : الأكواثلون وكرة السلة 3 في 3 وتسلق الصخور الصناعية وكرة اليد الشاطئية والكاراتيه والتزلج المظلي على الماء والتزلج اللوحي بالحدائق وكرة القدم الشاطئية وسباق السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 5 كيلومترات والتنس الشاطئي والكرة الطائرة الشاطئية والتزلج اللوحي على الماء والمصارعة الشاطئية والقفز التزلجي على الماء.