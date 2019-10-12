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رقم الخبر: 265969 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 11:23 الاقسام: عربيات  
البدء بتنفيذ خطة زيارة أربعينية الامام الحسين (ع) في النجف الاشرف

البدء بتنفيذ خطة زيارة أربعينية الامام الحسين (ع) في النجف الاشرف

اعلنت مديرية مرور النجف الاشرف في العراق عن البدء بتنفيذ خطة زيارة أربعينية الامام الحسين (ع).

وقال المدير العميد علي كوكس الحسناوي في بيان "باشرنا بإعداد خطة مرورية بالتنسيق مع مديرية الشرطة والدوائر الخدمية وهيئة المواكب الحسينية تضمنت الإجراءات الاحترازية كافة لاستقبال الزائرين الوافدين الى النجف باتجاه كربلاء لأداء مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين (ع)".

وأكد الحسناوي "استنفار المديرية لطاقاتها البشرية والآلية كافة لفك الإختناقات المرورية التي تشهدها المحافظة بسبب الزخم العالي لحركة سير المركبات ومتطلبات تأمين مسيرة الزائرين المشاة وتسهيل عبورهم بين جوانب الطرق"، مشيرا الى انه "سيتم فسح المجال لجموع الزائرين في جميع الطرق المؤدية باتجاه كربلاء لمنع إختلاط حركتهم بحركة المركبات حفاظاً على أمن الزيارة" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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