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رقم الخبر: 265966 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 11:09 الاقسام: سياسة  
مصرع 5 زائرين ايرانيين جراء حادث مروري في العراق

مصرع 5 زائرين ايرانيين جراء حادث مروري في العراق

لقي 5 زوار ايرانيين مصرعهم على متن باص جراء حادث مروري مساء الخميس الماضي قرب مدينة السماوة اثناء توجههم الى مدينة النجف الاشرف للمشاركة في مراسم زيارة ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وفي هذا الحادث ايضا جرح 51 راكباً أثناء سير الباص من الناصرية الى مدينة النجف الاشرف في جنوب العراق.

ونقل 3 جرحى الى المستشفيات العراقية كما عولج 48 راكباً بشكل سريع وقدم رجال الاغاثة التابعين للهلال الاحمر الخدمات الى 56 راكباً كانوا على متن الباص.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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