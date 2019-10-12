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رقم الخبر: 265964 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 10:44 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة اليوم السبت

أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة اليوم السبت

فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:

ایران

عناوین اخبار روزنامه ایران در روز شنبه ۲۰ مهر :

📌عمران خان قادم من اسلام آباد للوساطة بین طهران والریاض

📌ظریف: ایران تقترح تفعیل مبادرة "هرمز للسلام"

 📌الافراج عن المراسلة الروسیة التي اعتقلت في طهران

📌انفجار في ناقلة نفط ایرانیة في البحر الاحمر علی بعد 60 میلاً من السعودیة

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز شنبه ۲۰ مهر :

📌آیة الله العظمی السیستاني: الحکومة العراقیة واجهزتها الامنیة مسؤولة عن دماء کثیرة

📌الخارجیة الایرانیة تعرب عن املها بمواجهة المسؤول الجدید للسیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبي لاحادیة امریکا

📌حرکة انصارالله تقترح علی السعودیة تبادل 200 أسیر

📌الکشف عن اتفاق "ترکي ـ امریکي" في الهجوم علی سوریا

📌مقتل وتشرد الآف من الاکراد بشمال سوریا إثر العدوان العسکري الترکي

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز شنبه ۲۰ مهر :

📌تظاهرات ضد نشاطات المخابرات الامریکیة الاستخباراتیة والعسکریة في افغانستان

📌آل خلیفة عاکف علی اعدام النشطاء السیاسیین امام محاکم صوریة

📌القبض علی تاجرین مقربین من ترامب بتهمة تبییض الاموال والفساد

📌مسؤول اماراتي: الحرب في الیمن ستنتهی قریباً

📌انخفاض ملیاري دولار من عائدات السعودیة النفطیة بعد هجوم انصارالله علی "آرامکو"

آفتاب یزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز شنبه ۲۰ مهر :

📌کمالوندي: تقلیص تعهدات ایران في الاتفاق النووي قلب مخططات الغربیین

شرق

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز شنبه ۲۰ مهر :

📌جهانغیري: اسمحوا لمرشحی جمیع التیارات خوض الانتخابات

📌هاجس السوق النفطیة ازاء الحوادث المتسلسلة في الشرق الاوسط

دنیاي اقتصاد

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز شنبه ۲۰ مهر :

📌واعظي یعلن استعداد ایران لمساعدة العراق في موضوع مسیرة الاربعین

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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