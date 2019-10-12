|رقم الخبر: 265964
|تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019
|الوقت: 10:44
|الاقسام: محليات
|
أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة اليوم السبت
فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:
ایران
📌عمران خان قادم من اسلام آباد للوساطة بین طهران والریاض
📌ظریف: ایران تقترح تفعیل مبادرة "هرمز للسلام"
📌الافراج عن المراسلة الروسیة التي اعتقلت في طهران
📌انفجار في ناقلة نفط ایرانیة في البحر الاحمر علی بعد 60 میلاً من السعودیة
جمهوري اسلامي
📌آیة الله العظمی السیستاني: الحکومة العراقیة واجهزتها الامنیة مسؤولة عن دماء کثیرة
📌الخارجیة الایرانیة تعرب عن املها بمواجهة المسؤول الجدید للسیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبي لاحادیة امریکا
📌حرکة انصارالله تقترح علی السعودیة تبادل 200 أسیر
📌الکشف عن اتفاق "ترکي ـ امریکي" في الهجوم علی سوریا
📌مقتل وتشرد الآف من الاکراد بشمال سوریا إثر العدوان العسکري الترکي
کیهان
📌تظاهرات ضد نشاطات المخابرات الامریکیة الاستخباراتیة والعسکریة في افغانستان
📌آل خلیفة عاکف علی اعدام النشطاء السیاسیین امام محاکم صوریة
📌القبض علی تاجرین مقربین من ترامب بتهمة تبییض الاموال والفساد
📌مسؤول اماراتي: الحرب في الیمن ستنتهی قریباً
📌انخفاض ملیاري دولار من عائدات السعودیة النفطیة بعد هجوم انصارالله علی "آرامکو"
آفتاب یزد
📌کمالوندي: تقلیص تعهدات ایران في الاتفاق النووي قلب مخططات الغربیین
شرق
📌جهانغیري: اسمحوا لمرشحی جمیع التیارات خوض الانتخابات
📌هاجس السوق النفطیة ازاء الحوادث المتسلسلة في الشرق الاوسط
دنیاي اقتصاد
📌واعظي یعلن استعداد ایران لمساعدة العراق في موضوع مسیرة الاربعین
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|لاستئناف العمرة.. طهران تشترط: على السعودية الغاء قوانينها الصارمة على مواطنيها الراغبين بزيارة ايران