فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:

ایران

📌عمران خان قادم من اسلام آباد للوساطة بین طهران والریاض

📌ظریف: ایران تقترح تفعیل مبادرة "هرمز للسلام"

📌الافراج عن المراسلة الروسیة التي اعتقلت في طهران

📌انفجار في ناقلة نفط ایرانیة في البحر الاحمر علی بعد 60 میلاً من السعودیة

جمهوري اسلامي

📌آیة الله العظمی السیستاني: الحکومة العراقیة واجهزتها الامنیة مسؤولة عن دماء کثیرة

📌الخارجیة الایرانیة تعرب عن املها بمواجهة المسؤول الجدید للسیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبي لاحادیة امریکا

📌حرکة انصارالله تقترح علی السعودیة تبادل 200 أسیر

📌الکشف عن اتفاق "ترکي ـ امریکي" في الهجوم علی سوریا

📌مقتل وتشرد الآف من الاکراد بشمال سوریا إثر العدوان العسکري الترکي

کیهان

📌تظاهرات ضد نشاطات المخابرات الامریکیة الاستخباراتیة والعسکریة في افغانستان

📌آل خلیفة عاکف علی اعدام النشطاء السیاسیین امام محاکم صوریة

📌القبض علی تاجرین مقربین من ترامب بتهمة تبییض الاموال والفساد

📌مسؤول اماراتي: الحرب في الیمن ستنتهی قریباً

📌انخفاض ملیاري دولار من عائدات السعودیة النفطیة بعد هجوم انصارالله علی "آرامکو"

آفتاب یزد

📌کمالوندي: تقلیص تعهدات ایران في الاتفاق النووي قلب مخططات الغربیین

شرق

📌جهانغیري: اسمحوا لمرشحی جمیع التیارات خوض الانتخابات

📌هاجس السوق النفطیة ازاء الحوادث المتسلسلة في الشرق الاوسط

دنیاي اقتصاد

📌واعظي یعلن استعداد ایران لمساعدة العراق في موضوع مسیرة الاربعین