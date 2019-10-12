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رقم الخبر: 265962 تاريخ النشر: تشرين الأول 12, 2019 الوقت: 10:07 الاقسام: عربيات  
الانتخابات الرئاسية في تونس تصل الى محطتها الأخيرة +فيديو

الانتخابات الرئاسية في تونس تصل الى محطتها الأخيرة +فيديو

انقضت في تونس الحملة الدعائية الخاصة بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الاحد.وعشية الصمت الانتخابي، احتشد انصار المرشحين، المستقل قيس سعيد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وسط العاصمة التونسية بخطابات وشعارات مختلفة وكل يرى مرشحه الخيار الافضل لرئاسة تونس.

حراك دعائي مكثف قبل موعد الحسم في الجولة الثانية من السباق الانتخابي الرئاسي، هنا بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، ورغم غياب مرشحهم الذي ترك الامر للصندوق، احتشد انصار متصدر الجولة الاولى المستقل قيس سعيد، مؤكدين انه الخيار الافضل لهذه المرحلة الحساسة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد.

في الضفة الاخرى من ذات الشارع، الكلمة كانت للمرشح الثاني الذي غادر السجن حديثا رئيسِ حزب قلب تونس نبيل القروي، هناك جدد دعوته التونسيين لانتخابه، مؤكدا انه سيكون حاميا للدستور، مُجمِّعا لا مفرِّقا.

الى ذلك، ينطلق المرشحان، بحسب متابعين، بحظوظ متساوية يصعب معها التكهنُ بمن ستميل اليه كفة الصندوق.

وبدأت الجمعة عملية التصويت بالخارج، على ان يكون هذا الاحد موعدا للاقتراع بالداخل.

يذكر بأن المشهد السياسي التونسي يشهد الإنتخابات الرئاسية للمرة الثانية بعد الثورة الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

 

انتخابات تونس
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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